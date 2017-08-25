” أبل ” تعلن عن الموعد الرسمي للكشف عن هاتفها الجديد ” iPhone 8 “

تشير الأنباء إلى أن شركة #آبل قد تكشف النقاب عن هاتفها الرائد المنتظر آيفون 8، جنباً إلى جنب مع هاتف آيفون 7S، وهاتف آيفون 7S Plus، في حدث تعقده الشركة في الأسبوع الأول أو الثاني، من شهر سبتمبر/أيلول القادم، وعلى الأرجح، في 6 أو 12 سبتمبر/أيلول 2017.

إلا أن تقريراً جديداً ظهر اليوم يعتمد في معلوماته على الأخبار الواصلة إلى شركات الاتصالات، يؤكد أن الشركة سوف تعقد حدثها، بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2017، وتحديداً في الساعة 9 صباحاً.

وقد لا تكون مفاجأة كبيرة إن قامت آبل بالكشف عن الأجهزة، بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول، وذلك تبعاً لكون الشركة اعتادت القيام بالكشف عن أجهزتها الجديدة، في شهر سبتمبر/أيلول، منذ عام 2012، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، كما اعتادت على عقد مؤتمراتها الصحفية يوم الثلاثاء بدون سبب واضح، وهو ما سيكون واضحاً مع اقتراب موعد قيام الشركة بإرسال الدعوات الصحفية.

ويفترض بالراغبين في شراء الجهاز الجديد الانتظار بضعة أسابيع، إذ عادةً ما تقوم الشركة بفتح باب الطلبات المسبقة على الهاتف بعد عدة أيام من الكشف على الجهاز، وبحسب التقرير يفترض أن تبدأ مرحلة الطلبات المسبقة، بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2017، أي بعد مرور عدة أيام على المؤتمر الصحفي، على أن يبدأ بيع الأجهزة بعد أسبوع، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2017.

وينبغي أن تقوم الشركة أيضاً بالإعلان عن النسخة الرسمية النهائية من نظامها التشغيلي iOS 11، على أن تبدأ النسخة بالوصول إلى المستخدمين في مرحلة ما بين 12 و22 سبتمبر، جنباً إلى جنب مع إمكانية أن تكشف آبل عن النسخة الجديدة من ساعتها الذكية Apple Watch، التي بحسب الشائعات قد حصلت على ترقية كبيرة عبر حصولها على تقنية الاتصال LTE، مع إمكانية حصول منصة Apple TV على تحديث صغير يتمثل بدقة 4K.

وتشير الشائعات إلى أن الهاتف الجديد الأساسي آيفون 8 يمتلك شاشة عرض تمتد تقريباً على كامل الجهة الأمامية للهاتف، ومن الحافة إلى الحافة، باستثناء مكان وجود الميكروفون والكاميرا الأمامية وأجهزة الاستشعار في الجزء العلوي، وأنه سيأتي بسعات تخزين مختلفة تبدأ من 64 غيغابايت، وصولاً إلى 512 غيغابايت، وأن شرائح تخزين ناند NAND لسعات 64 و256 غيغابايت ستكون من شركات توشيبا وسانديسك SanDisk.

بينما تأتي سعة 512 غيغابايت من شركات سامسونغ وهاينكس Hynix، جنباً إلى جنب مع امتلاك الهاتف لمستشعر جديد للواقع المعزز وثلاثي الأبعاد، كما تحدثت التسريبات عن امتلاك الهاتف لشاشة عرض من نوعية OLED، وأنها سوف تستغني عن زر الـHome، مع كاميرا خلفية مزدوجة بشكل عامودي، مع إمكانات الواقع المعزز، وإمكانية التعرف على الوجوه وميزة الشحن اللاسلكي.

وبحسب الفيديو الجديد المسرب فإن الشركة لم تتخل عن معرف اللمس Touch ID، وقد يكون مكانه مفاجأة لمعظم خبراء الهواتف المحمولة، إذ يبدو أن الشركة قد قررت وضعه في الجهة الخلفية من الهاتف.