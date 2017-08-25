ألمانيا : اليهود مستاؤون من غلاف لمجلة ” شتيرن ” !

انتقد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا غلاف العدد الجديد لمجلة “شتيرن” الألمانية، انتقادا لاذعا لتصويره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤديا التحية النازية.

وقال رئيس المجلس يوسف شوستر، في تصريحات لصحيفة “دير تاجس شبيغل” التي تصدر غدا الجمعة في برلين “عرض الرئيس ترامب بوصفه هتلر جديدا أمر يخلو من الذوق، وفي غير محله تماما”.

وحمل غلاف المجلة في عددها الأخير صورة ترامب وهو يؤدي تحية هتلر ويحمل علم الولايات المتحدة، وكتبت تحته “كفاحه – النازية الجديدة، عصابة كلو كلاكس، العنصرية: كيف يثير دونالد ترامب الكراهية في أمريكا”.

من جانبه، صرح مدير تحرير “شتيرن”، كريستيان كروج ، اليوم الخميس في هامبورج، ردا على سؤال وجه إليه، إن هيئة تحرير المجلة لا تقصد مطلقا التهوين من فظائع النازيين.

وقال شوستر، رئيس المجلس المركزي اليهودي، إن تعامل ترامب مع المظاهرات المعادية للسامية والمتسمة بالعنصرية في شارلوتسفيل مثير للانتقاد حقا.

وواصل شوستر قائلا “لكن تصوير الرئيس ترامب يؤدي تحية هتلر بالعنوان الفرعي “كفاحه” يقلل من الأثر الإقصائي لجرائم النازيين ويهون من أثر كتاب هتلر الدعائي الأيديولوجي “كفاحي”.

من جانبه، قال مدير تحرير “شتيرن” إن المتظاهرين اليمينيين والقوميين في شارلوتسفيل رفعوا بالفعل أيديهم بالتحية النازية ولم ينأ الرئيس الأمريكي بنفسه عن هذه الحركة، ولا عن قناعات هؤلاء الناس، بل إنه رأى بعضهم “أناسا طيبين” ، كما قال.

وواصل كروج إيضاحه قائلا “بمثل هذا التصرف يشارك ترامب المتظاهرين ويرد عليهم تحيتهم بصورة مجازية غير مباشرة – وهذا بالضبط ما أراد عنوان المجلة الجديد بيانه.” (DPA)