ألمانيا : صحيفة تتحدث عن معاناة لاجئ سوري حاصل على عمل و متطوع في الخدمة التطوعية الاتحادية في لم شمل عائلته

ألمانيا : صحيفة تتحدث عن معاناة لاجئ سوري حاصل على عمل و متطوع في الخدمة التطوعية الاتحادية في لم شمل عائلته

تحدثت صحيفة ألمانية، عن المتطوع السوري الأول في الخدمة التطوعية الاتحادية، وأشارت لمعاناته في سبيل لم شمل أسرته.

وقالت صحيفة “فلينسبورغ تاغه بلات” الألمانية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري خالد عطا الله البالغ من العمر 43 عاماً، حصل مؤخراً على عقد عمل غير محدد المدة، في خدمة البريد “دويتشه بوست”.

وحصل خالد على الإقامة الثانوية، ما حرمه من لم شمل زوجته خلود، وأطفاله الثلاثة (آدم 6 أعوام) و (ماري 11 أعوام) و (قيس 12 عاماً)، الذين يعيشون بالقرب من دمشق، حيث لا يأمن أحد هناك على حياته، بحسب الصحيفة.

وقال خالد، الذي ينحدر من الأقلية الدرزية، إنه يتحدث كل يوم مع زوجته ويبكي أثناء الاتصال.

وما زال السوري المشغول على عائلته، يواصل جهوده لفعل شيء من أجل تسريع لم شمل أسرته، وكان قد ذهب إلى المحكمة بنفسه، وتحدث إلى القاضي شخصياً، ولكن حتى القاضي لا يستطيع أن يفعل شيئاً له، كما يقول محامي خالد، ولا يستطيع خالد أن يفهم القرارات في قضيته، وقد رفع محاميه دعوى، ويتوقع في أية لحظة جواباً على طلبه.

وقال خالد عطا الله إن راتبه الصافي لم يكن كافياً لكي يستقدم زوجته وأطفاله الثلاثة من خلال نظام الكفالة، لكنه تمكن من الحصول على كفيل، من دائرة معارفه الكبيرة، إلا أنه لم يرغب في الكشف عن هويته، لأن هدفه أن يساعده بغرض إنساني محض.