ألمانيا : متخصص في مجال الوقاية و التأهيل الطبي يدعو إلى منع لاعبي الدوري الألماني من الوشم

ألمانيا : متخصص في مجال الوقاية و التأهيل الطبي يدعو إلى منع لاعبي الدوري الألماني من الوشم

ينظر الأستاذ الجامعي إينغو فروهبوزه، المتخصص في مجال الوقاية والتأهيل الطبي، في المدرسة العليا للرياضة في كولونيا، بألمانيا، بعين الريبة إلى انتشار الوشم بين لاعبي الدوري الألماني.

وينتقد فروهبوزه طريقة تعامل أندية الدوري الألماني غير الحازمة مع اللاعبين الذين يدقون وشوماً في أجسادهم.

وقال فروهبوزه في برنامج “مورغن ماغازين” الذي يبث على القناة الأولى الألمانية (ARD): “إذا كنت مسؤولا عن اللاعبين فسأمنع عليهم دق الوشوم”، حسبما نقل موقع صحيفة “دي فيلت”.

وتابع فروهبوزه: “الأندية تحمل كل صغيرة على محمل الجد، والوشم تصرف يجب عدم التسامح معه. لذلك سيكون في صالح الأندية أن تتحمل مسؤوليتها وتعطي مزيدا من الاهتمام للحفاظ على الأداء المثالي للاعبيها”.

وذكر فروهبوزه أن هناك عدة دراسات تفيد أن مستوى اللاعب ينخفض بنسبة 3 إلى 5 في المائة في المرحلة الأولى بعد دق الوشم، مؤكداً على أن “جلد الإنسان هو أكبر عضو في الجسم البشري، ودق الوشم يعتبر عاملا في تسمم هذا العضو”.

وقد توصلت عدة دراسات سابقة إلى أن الألوان المستخدمة في الوشم تحتوي على مواد سامة مثل الكوبالت والنيكل والزرنيخ.

وبحسب نفس البحوث، فإن 60 إلى 70 في المائة من هذه المواد تتسرب إلى مجرى الدم، وهو ما يؤدي إلى “إعاقة تجدد الطاقة مما ينعكس سلبا على نشاط الجسم”، حسبما أكد فروهبوزه.

يشار إلى أن نادي أينتراخت فرانكفورت طرد مدافعه الأوروغوياني جييرمو فاريلا قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة نهائي كأس ألمانيا التي جمعته بنادي دورتموند في مايو /أيار الماضي. وجاء استبعاد اللاعب لعدم التزامه بتعليمات الطاقم التدريبي للفريق، بعدما أقدم على رسم وشم جديد تسبب في تورم جعله يغيب عن التداريب. (DW)