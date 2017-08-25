ألمانيا : وزير الداخلية لا يستبعد محاولة روسيا التأثير على الانتخابات التشريعية

ألمانيا : وزير الداخلية لا يستبعد محاولة روسيا التأثير على الانتخابات التشريعية

أوصى وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، بمواجهة أي محاولات تلاعب روسية محتملة قبل الانتخابات التشريعية في ألمانيا بالرزانة والحقيقة.

وقال دي ميزير، في برلين: “لقد شهدنا محاولات تأثير مماثلة في أماكن أخرى، لذلك لا يمكنني استبعاد ذلك بالنسبة لألمانيا بوجه عام”.

وأضاف دي ميزير: “ولأنه لا يمكننا استبعاد ذلك فقد استعدينا له بالطبع. وسيساعد في مواجهته الحذر والرزانة والحقيقة”.

يذكر أن معلومات مسربة أثارت بلبلة في المعارك الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة وفرنسا. وكانت هناك أثار واضحة لمجموعة قرصنة روسية في الحالتين.

ويرجح خبراء أن تلك المجموعات كانت تقف أيضاً وراء هجمات القرصنة التي تعرض لها البرلمان الألماني قبل عامين. ولا يستبعد الخبراء تجسس القراصنة على الشبكة الإلكترونية للبرلمان(بوندستاج) على مدار أسابيع، ما يثير مخاوف من إمكانية إفشاء جزء من المواد المقرصنة خلال معركة الانتخابات التشريعة.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا تجرى في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل. (DPA)