إتفاق مع النظام و روسيا لقسم المحافظة إلى قسمين .. ” قوات سوريا الديمقراطية ” تعلن عن إطلاق معركة باتجاه دير الزور قريباً

إتفاق مع النظام و روسيا لقسم المحافظة إلى قسمين .. ” قوات سوريا الديمقراطية ” تعلن عن إطلاق معركة باتجاه دير الزور قريباً

اعلنت قوات سوريا الديموقراطية (وحدات الحماية الكردية) انها ستبدأ قريبا معركة دير الزور، لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من هذه المحافظة السورية الخاضعة تقريبا بكاملها للتنظيم.

والمعروف ان القوات التابعة للنظام مدعومة بالحليف الروسي، تتقدم ايضا باتجاه هذه المحافظة، واكد التحالف الدولي ان هناك اتفاقا لتفادي أي مواجهة بين الطرفين.

وقال رئيس مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديموقراطية احمد ابو خولة في مؤتمر صحافي عقده في مدينة الشدادي في جنوب محافظة الحسكة، ان قواته “ستطلق معركة دير الزور قريبا”.

واوضح ان 1500 مقاتل من عشائر عربية في محافظة دير الزور انضموا الى مجلس دير الزور العسكري الجمعة.

وتسيطر قوات النظام على 40 بالمئة من مدينة دير الزور، وهي محاصرة وتتلقى الامدادات من الجو، اما باقي المحافظة فهو واقع تحت سيطرة التنظيم الجهادي.

وكان مسؤولون في التحالف الدولي اعلنوا في العاشر من آب/اغسطس انه تم رسم خط بين شمال وجنوب نهر الفرات يقطع محافظة دير الزور الى قسمين لمنع وقوع اي صدام بين قوات سوريا الديموقراطية وقوات النظام.

وقال الكولونيل راين ديلون المتحدث باسم قوات التحالف ان هذا الخط “قد رسم بالاتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية والنظام والروس والاميركيين”.

وتعتبر قوات سوريا الديموقراطية ان معركة دير الزور “لن تكون باتجاه المدينة بل في الريف”، حسب ما قال ابو محمد الشعيطي من المجلس العسكري لدير الزور.

واوضح ان هذه القوات “ملتزمة بما يراه التحالف من قتال تنظيم داعش فقط”. (AFP)