إرتفاع عدد السياح الروس المصابين بفيروس ” كوكساكي ” في تركيا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الخميس، أن تركيا مستعدة لاستقبال وفد روسي لتقييم الوضع بما يتعلق بإصابة سائحين روس بفيروس “كوكساكي”.

وقالت الهيئة في بيان: إنها “تعمل وتنسق مع الجانب التركي لاستقرار الوضع، حيث أعربت موسكو عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبتها بإرسال وفد خبراء للنظر بالوضع في ما يتعلق بفيروس “كوكساكي”، وبدورها، أعلنت تركيا موافقتها على استقبال الخبراء الروس”.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، يوم الجمعة الماضي، أنها تلقت أكثر من 500 شكوى متعلقة بتدهور الصحة في منتجعات تركية، وأغلب الحالات المرضية رصدت عند الأطفال دون 14 عاما، بينما تلقت حتى الـ 16 من الشهر الجاري أكثر من 900 شكوى.

وكانت وسائل إعلام قد أوردت في وقت سابق، بأن عدد السياح المصابين بفيروس “كوكساكي” يتزايد في تركيا، وزعم بأن عشرات السياح اضطروا لقطع إجازاتهم قبل الأوان.

وتتسبب الإصابة بهذا الفيروس بارتفاع درجة حرارة الجسم واضطرابات معوية وطفح جلدي، ويرى الأطباء أن هذه الأعراض تشكل خطورة، وخصوصا على الأطفال. (SPUTNIK)