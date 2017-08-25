الأمير هاري يعلن موعد إعلان خطبته على حبيبته الأميركية

سيعلن #الأمير_هاري ، (32 عاماً)، خطبته على حبيبته ميغان ماركل، (36 عاماً)، في شهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، وفقاً لعضو بارز سابق في طاقم الأسرة الملكية.

وواعد الأمير البريطاني حبيبته، الممثلة الأميركية القادمة من ولاية #كاليفورنيا الأميركية، ما يزيد على عام، إلا أن خطبة الحبيبين -بحسب الطباخ الملكي السابق دارين مكغرادي- ستُعقد قبل الكريسماس، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

ويعود سبب إعلان الخطبة في هذا التوقيت إلى تجنُّب الحبيبين أن يتعارض الإعلان مع أحد الأعياد أو المناسبات السنوية الملكية، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، كما يعتقد هاري أن إعلان الخطبة في ديسمبر/كانون الأول، سيضمن قضاء ميغان أعياد الكريسماس معه هو والعائلة الملكية أيضاً في مدينة “ساندرينغهام”.

لكن، يعتقد الطباخ الملكي أن الثنائي قد عقدا خطبتهما بالفعل منذ الآن، إلا أنه لم يتم إعلانها بشكل رسمي، خصوصاً أن ذكرى الأميرة ديانا في شهر أغسطس/آب.

أما في نوفمبر/تشرين الثاني، فإنه تحل ذكرى زواج دوق إدنبره، الأمير فيليب، بالملكة إليزابيث الثانية، مما يمنعهم أيضاً من إعلان الخطبة في ذلك الوقت، بحسب موقع Hollywood Life.