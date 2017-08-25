البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي

توج النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو بجائزة افضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( #يويفا ) الخميس في #موناكو على هامش سحب قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الايطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الاسباني الارجنتيني ليونيل ميسي.

واللقب هو الثالث لرونالدو (32 عاما) لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه حاليا مع ميسي، علما ان هذه الجائزة بدأت تمنح منذ العام 2011.

وقاد رونالدو حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2016، فريقه الى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتوج هدافا للمسابقة برصيد 12 هدفا. كما توج مع النادي الملكي بلقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي حامل لقب الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” (2-1) في 8 من الشهر الحالي.

وقال رونالدو “هذه الجائزة ستمنحني التصميم لكي استمر في بذل الجهود الشاقة وعدم التراخي. اهدافي هي ذاتها دائما، الفوز بجميع الالقاب، التأهل الى كأس العالم مع منتخب بلادي”.

وعاش رونالدو صيفا مضطربا بعد اتهام القضاء الاسباني له بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14,7 ملايين يورو، لكنه نفى ذلك امام احدى محاكم مدريد عندما مثل امامها في 31 تموز/يوليو الماضي.

كما اتهم القضاء الاسباني رونالدو باستغلال “هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لاخفاء مداخيل حصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب”.

واعتبرت السلطات ما قام به رونالدو “خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في اسبانيا”، وذلك عن طريق شركات “أوفشور” مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في ايرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

وزادت الامور سوءا بالنسبة اليه عندما رفع الحكم في وجهه بطاقة حمراء خلال مباراة ذهاب الكأس السوبر الاسباني التي فاز بها فريقه ريال مدريد على برشلونة 3-1 بعدما اعتبر بانه سقط ارضا عمدا في المنطقة ليحصل على ركلة جزاء.

وقام رونالد بدفع الحكم فاوقفه الاتحاد الاسباني خمس مباريات.

– جوائز اخرى –

ووزعت على هامش الحفل جوائز، فنال بوفون جائزة افضل حارس، وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد الاسباني لقب افضل مدافع، وصانع العاب ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش جائزة افضل لاعب وسط. اما جائزة افضل لاعبة فنالتها الهولندية ليكي مرتنز (روزنيغارد ثم برشلونة). ( AFP )

وهنا ترتيب اللاعبين العشرة الاوائل:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو

2- الايطالي جانلويجي يوفون

3- الارجنتيني ليونيل ميسي

4- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

5- الالماني طوني كروس (ريال مدريد)

6- الارجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)

7- الاسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)

8- الفرنسي كيليان مبابي (موناكو)

9- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

10- السويدي زلاتان ابراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)

– سجل جائزة أفضل لاعب في أوروبا –

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الارجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: الفرنسي فرانك ريبيري

2012: الاسباني اندريس انييستا

2011: الارجنتيني ليونيل ميسي