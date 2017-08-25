الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينفق 26 ألف يورو على مكياجه في 3 أشهر فقط !

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينفق 26 ألف يورو على مكياجه في 3 أشهر فقط !

قالت مجلة فرنسية إن رئيس البلاد #إيمانويل_ماكرون أنفق 26 ألف يورو على خدمات المكياج خلال 3 أشهر.

وذكرت مجلة “لي بوينت” إن خبيرة مكياج تدعى “ناتاشا” تتولى العناية بأناقة الرئيس، أرسلت فاتورتين إلى قصر الإليزيه الرئاسي، بـ 10 و16 آلاف يورو، وأن الإليزيه أكد هذه المعلومة.

وأوضحت أن الإليزيه لم يوظف خبير مكياج وحلاق خاصين لماكرون، بعكس الرئيس السابق فرانسوا أولاند، وأنه يجري الحصول على هذه الخدمات من خارج القصر الرئاسي.

وكان الإليزيه يدفع لموظف المكياج 6 آلاف والحلاق 10 آلاف يورو شهريا، خلال عهد أولاند. ( ANADOLU )