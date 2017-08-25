النظام يعيد تفعيل الرحلات الجوية بين اللاذقية و دمشق .. و 4 مليارات تكلفة تأهيل مهبط ” مطار باسل الأسد ” القديم

النظام يعيد تفعيل الرحلات الجوية بين اللاذقية و دمشق .. و 4 مليارات تكلفة تأهيل مهبط ” مطار باسل الأسد ” القديم

قال وزير النقل في حكومة بشار الأسد، علي حمود، إنه تم إطلاق خط الطيران بين محافظتي دمشق واللاذقية بعد توقف دام 3 سنوات، موضحاً أنه سيتم تيسير محطتين مبدئياً يومي الخميس والسبت أسبوعياً.

وتحدث حمود لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن “تنسيق سوري روسي عالي المستوى لإنجاز أعمال تأهيل مطار الشهيد باسل الأسد الدولي في اللاذقية”، معتبراً أن هذا يصب في إعطاء الأولوية للدول الصديقة كروسيا وإيران والصين في أعمال تأهيل المشروعات السورية وخاصة النقل.

وأشار حمود إلى أن الوزارة تتابع إعادة تأهيل المهبط القديم في للمطار بكلفة 4 مليارات ليرة وذلك عن طريق مؤسسة الإنشاءات العسكرية، ليكون بمواصفات عالمية تناسب إقلاع وهبوط طائرات من أحجام كبيرة بجميع أنواع الطائرات.