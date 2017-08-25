بالفيديو .. مغنية بريطانية تقذف الماء بوجه زميلها بعد استهزائه بها في برنامج ” America’s Got Talent “

بالفيديو .. مغنية بريطانية تقذف الماء بوجه زميلها بعد استهزائه بها في برنامج ” America’s Got Talent “

“فوضى” شهدها برنامج “America’s Got Talent” بعد أن قذفت المغنية البريطانية و العضوة السابقة في فرقة Spice Girls الشهيرة، ميل بي براون، الماء في وجه مواطنها المنتج الفني سايمون كاول، زميلها في لجنة تحكيم البرنامج.

تصرُّف المغنية الشهيرة جاء رداً على سلاطة لسان كاول، وتعليقاته اللاذعة التي مسَّت هذه المرة حياتَها الشخصية، التي تواجه أزمة كبيرة في الوقت الحالي.

الموقف حدث في حلقة، يوم الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2017، أثناء بث حي شاهده الملايين، وذلك بعد لحظات توتر شديد عاشها الحكام والمشاهدون على حد سواء، وهم يتابعون فقرة لمتسابق يؤدي فقرة “ألعاب خفة”، بسبب عطل فني تعرَّض له مقدم الفقرة أثناء محاولة الهروب من صندوق وهو مكبل بالأغلال، وبدا وكأنه سيسقط حتماً فوق أسياخ حديدية مشتعلة.

وشعر الجميع بالرهبة والخوف على سلامة مؤدي الفقرة، لظنهم أنه لن يتمكن من الفرار في الوقت المحدد، لكن تبيَّن فيما بعد أنه كان “يمزح” معهم، واستطاع الفرار بالفعل.

ولم يفوت كاول المعروف بسلاطة لسانه التعليق على سخافة العرض قائلاً بحسب ما اورد موقع هافينغتون بوست عربي بنسخته العربية: “نوعاً ما أتصور أن هذا مثل حفل زفاف ميلاني براون. الكثير من الترقب، لكن لا توجد نتيجة في النهاية”.

المغنية لم تأخذ التعليق بصدر رحب وقامت على الفور بقذف الماء في وجه كاول، ثم غادرت المسرح، فيما علَّقت مقدمة البرنامج تايرا بانكس قائلة: “ميل بي خرجت، إنه البث التلفزيوني الحي أيها السادة”.

أما موقع البرنامج على تويتر، فقد نشر تغريدة بعد الواقعة جاء فيها “غادرت براون المبنى”.

بعد الواقعة قالت “بي” لموقع ET، على كاول أن يعلم أنه إذا تلفَّظ بما لا يليق فسيُواجَه هكذا، لكني تأكدت قبل إلقائي الماء في وجهه أنه لا يحتوي على مكعبات ثلج.

وكشفت كذلك أنها كانت قد عادت لتكلِّمه أثناء فقرة الإعلانات، وأخبرته أنه “…” (كلمة تقال للتعبير عن الوقاحة)، فردَّ عليها “لا أبالي”.

الجدير بالذكر أن “بي” تمر حالياً بإجراءات طلاق من زوجها ومواطنها ستيفن بيلافونتي، بعد زواج دام 10 سنوات، وتطلب في القضية الحصول على حقوق الوصاية على ابنتها ماديسون، ذات الـ5 أعوام مناصفة.

ونقلت تقارير صحفية، أن المحكمة أمرت براون بدفع 40 ألف دولار شهرياً، نفقة لزوجها.