برشلونة يقترب من إغلاق صفقة ديمبلي مقابل 150 مليون يورو

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق رسمي مع إدارة فريق بوروسيا دورتموند حول ضم اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بحسب ما كشفت عنه الخميس، تقارير صحفية فرنسية وإسبانية.

وأوضحت صحيفتا “ليكيب” الفرنسية و”ماركا” الإسبانية، أنّ الإعلان الرسمي عن حسم الصفقة سيتم في الساعات القليلة القادمة، وأنّ قيمتها الإجمالية تقدر بـ 150 مليون يورو، وأنّ الجناح الفرنسي سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات.

وبحسب ذات المصادر فإنّ الصفقة ستكون بقيمة 120 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون يورو حوافز، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، وكان عثمان ديمبلي، البالغ من العمر 20 عاماً، أحد أهداف نادي برشلونة لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار نحو باريس سان جيرمان الفرنسي،في الميركاتو الصيفي الجاري، مقابل 222 مليون يورو.

رئيس دورتموند ينفي التوصل لإتفاق

في المقابل أكد الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الالماني هانس-يواكيم فاتسكه ان فريقه يقترب من اتخاذ قرار بشأن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي المطارد من برشلونة الاسباني بيد انه لم يتوصل الى اتفاق نهائي.

وعلق فاتسكه من موناكو على هامش سحب قرعة دوري ابطال اوروبا، على تقارير صحافية اشارت الى اتفاق دورتموند مع برشلونة على بيع ديمبيلي مقابل 120 مليون يورو زائد 30 مليونا من المكافآت “سيتخذ قرار في الأيام المقبلة، قبل 31 اب/أغسطس (موعد اقفال باب الانتقالات)”.

وتابع “نقترب من اتخاذ قرار، لكن حتى اللحظة لا يوجد. لسنا النادي الذي يعلن هذا النوع من الأمور علنا. يمكننا القول انه لا يوجد اتفاق نهائي وبالنسبة للباقي سنرى”.

ويدور الجدل حول الدولي الفرنسي الشاب (20 عاما) منذ أسابيع. وفي العاشر من آب/أغسطس، أوقفه دورتموند عن المشاركة في المباريات الى أجل غير مسمى، وذلك بعد مقاطعته التمارين، في ما بدا انها محاولة منه للضغط على ناديه للقبول بانتقاله الى برشلونة.

ويسعى برشلونة الى التعاقد مع ديمبيلي والبرازيلي كوتينيو صانع العاب ليفربول الانكليزي، لتعويض رحيل نجمه البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو (261 مليون دولار اميركي).

وأشارت تقارير صحافية الى ان دورتموند المتعاقد مع ديمبيلي حتى 2021، لن يتخلى عنه بأقل من 130 مليون يورو، علما بانه ضمه العام الماضي من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو فقط.

ولدى برشلونة مهلة رسمية حتى 31 آب/اغسطس (موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية) للتعاقد مع ديمبيلي الذي ينظر اليه على انه من أبرز المواهب الأوروبية الشابة، بيد ان صحيفة “بيلد” الالمانية ذكرت ان دورتموند أمهل بطل اوروبا 5 مرات حتى الأحد لتلبية طلباته.