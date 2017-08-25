بسبب مكالمة .. شرطي تركي ينسى نفسه و يدخل الملعب أثناء المباراة ! ( فيديو )

تلقى رجل شرطة تركي اتصالاً هاتفياً ثم نسي نفسه فاندفع إلى وسط أرض الملعب أثناء مباراة بين فريقين تركيين.

المباراة كانت بين فريق سنوبسبورت وأماسياسبورت في إطار كأس بنك زراعات التركي، وفق ما نقلت صحيفة ديلي صباح، الشرطي وهو من فريق حماية الملعب، جاءه هاتف وسرعان ما انخرط في المحادثة وبدأ يمشي وسط الملعب بينما اللعب مستمر.

ثم اكتشف الشرطي أنه في وسط الملعب عندما اقتربت منه الكرة وبدأ يسمع صياح اللاعبين والمدرب طالبين منه الخروج! ، فخرج مسرعاً معتذراً من الجميع.