تركيا : ضبط 91 شخصاً خلال ” محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية “

تركيا : ضبط 91 شخصاً خلال ” محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية “

ضبطت السلطات التركية يوم الأربعاء، 91 أجنبيا خلال محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية.

وأفادت مصادر أمنية، أن فرق الدرك (الجندرمة) ضبطت خلال عمليات تفتيش في ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد، 75 أجنبيا ينحدرون من سوريا وأفغانستان وباكستان وفلسطين، خلال محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل الأشخاص المذكورين إلى دائرة الهجرة بالولاية عقب اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقهم.

وفي السياق، ضبطت فرق خفر السواحل التركية مساء أمس الثلاثاء، 16 أجنبيا بينهم أطفال ونساء، من أصول إيرانية وسورية خلال محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير شرعية.

وخضع الأشخاص المذكورين لفحوصات طبية وقُدمت لهم مأكولات ومشروبات، قبل تحويلهم إلى مديرية أمن قضاء بودروم بولاية موغلا أقصى جنوب غربي البلاد. (ANADOLU)