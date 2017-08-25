تعرف على ” أنظف قرية ” في قارة آسيا

صنفت قرية ” #ماولينونغ ” الواقعة بشمال شرق #الهند ، بأنها أنظف قرية في قارة آسيا، حيث يحرص سكانها على عدم إلقاء النفايات بل يعيدوا تدويرها، بحسب ما ذكر موقع “أوديتي سنترال” الأمريكي.

وذكر الموقع أن كل الأشخاص بما فيهم صغار السن كرسوا حياتهم للحفاظ على نظافة المدينة مما جعلها تستحق لقب “أنظف مدينة”، مما جعل الأشخاص من كل مكان يأتوا إليها في أفواج سياحية لزيارتها.

وتعتمد القرية بأكملها على الطاقة النظيفة ومعظمها من الطاقة الشمسية، حيث يتعامل سكانها أن النظافة جزء لا يتجزأ من ثقافة المدينة.