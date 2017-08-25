تفاصيل جديدة حول حصول السوريين على الجنسية التركية .. و معلمو المراكز المؤقتة ” أولوية “

تفاصيل جديدة حول حصول السوريين على الجنسية التركية .. و معلمو المراكز المؤقتة ” أولوية “

تواصلت وزارة الداخلية التركية مع المدرسين السوريين العاملين تحت إشراف الحكومة التركية (مراكز التعليم المؤقتة)، لاستكمال الأوراق اللازمة للحصول على الجنسية التركية.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس الخميس، إن الدفعة الأولى التي من المفترض حصولها على الجنسية التركية، ستكون من المدرسين، يليهم الأطباء، والمهندسين، وغيرهم من أصحاب “الياقات البيضاء”.

وأضافت أن الدراسات المتعلقة بحصول السوريين على الجنسية انتهت مؤخراً بعد شهور من بدئها، مشيرة إلى أنه تم تخفيض العدد من 120 ألف طلب على الجنسية إلى 7 آلاف.

وأكدت الصحيفة أن الأولوية كانت للمدرسين في مراكز التعليم المؤقت والبالغ عددهم 433 مركزاً، تلاهم الأطباء والمهندسون، ممن تمكنوا من الحصول على إذن للعمل داخل تركيا.

وتواصلت الإدارة العامة للهجرة بطلب من الداخلية التركية هاتفياً مع المدرسيين السوريين، وطلبت منهم الحضور بغية استكمال الأوراق اللازمة لحصولهم على الهوية التركية، على ضوء نتيجة الدراسات الأمنية المكلفة بالقيام بها مديرية الأمن العام.

وبحسب الصحيفة، فإن العاملين في سلك التعليم كانت لهم الأولوية من قبل مجلس الوزراء، بسبب الحاجة إليهم.