توتي يحذر من الاستهزاء بنادي روما في دوري أبطال أوروبا

قال قائد #روما السابق #فرانشيسكو_توتي إن الفريق الإيطالي لديه كل الإمكانيات لتعقيد الأمور على #أتلتيكو_مدريد وتشيلسي، بعدما أوقعت القرعة الفرق الثلاثة معاً في مجموعة واحدة بدوري الأبطال.

وقال توتي في مقابلة مع “سكاي سبورتس”: “لدينا مجموعة صعبة، ولكن الأمر لن يكون سهلاً أيضاً لمنافسينا، ليس على التفكير في كيفية الفوز على أتلتيكو وتشيلسي، (المدرب) أوزيبيو دي فرانشسيكو سيدرس كيف يضعهما في مأزق، روما لديه كل شيء لخلق مشاكل لهما”.

من جانبه، قال المدير الرياضي لروما، رامون رودريغيز مونشيني، أن “أتلتيكو وتشيلسي هما المرشحان للعبور لدور الستة عشر عن المجموعة الثالثة”.

وقال: “كانت قرعة صعبة، بالتأكيد، كان من الصعب أن نحصل على قرعة سهلة بالنظر إلى الفرق الموجودة في كل تصنيف، إنها إحد المجوعات الصعبة معه وجود بطل إنجلترا، وفريق بلغ نصف نهائي التشامبيوز، وقاراباج، وهو فريق جيد، ورحلة أيضاً صعبة”.

وأضاف: “يجب أن نكون جيدين بنسبة 100% لكي نستطيع العبور، ولكن الأمر سيكون صعباً، إذا كان علينا إيجاد فريقين مرشحين في المجموعة بلنظر إلى التاريخ الحديث فهما أتلتيكو وتشيلسي”.

ولكنه أكد أن “روما سيعمل على تقديم أقصى ما عنده في البطولات التي ينافس فيها”.

وقال: “سندخل التشاميونز في لحظة جيدة وسننافس، روما يريد صنع تاريخ في التشاميونز وسننافس بكافة السبل”. ( EFE )