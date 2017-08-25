جيرارد بيكيه : ميسي سيوقع العقد

قال #جيرار_بيكيه إن زميله #ليونيل_ميسي لن يرحل عن نادي #برشلونة رغم التأخير في توقيع عقده الجديد، وأضاف أن المهاجم الأرجنتيني “يعشق النادي أكثر من أي شيء آخر”.

ولم يوقع ميسي حتى الآن على العقد الجديد الذي سيبقيه مع برشلونة إلى عام 2021، ويتضمن شرطا جزائيا يبلغ 300 مليون يورو.

ولحين توقيع ميسي (30 عاما) على العقد الجديد يمكن أن يخطفه أي ناد آخر عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده الحالي، والبالغ 250 مليون يورو مثلما فعل باريس سان جيرمان بضم نيمار مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو.

وقد يرحل قائد منتخب الأرجنتين عن برشلونة بدون مقابل في يناير حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو العام القادم، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، ورغم ذلك قال بيكيه إنه لا يشعر بالقلق ازاء هذا التأخير.

وأضاف المدافع الدولي الاسباني للصحفيين خلال مشاركته في حدث ترويجي: “كل شخص له الحق في التوقيع عندما يريد ونأمل أن يوقع عقده في أسرع وقت ممكن، لكني لست قلقا على الإطلاق بشأن عقده لأني أعرفه وأعرف ما يحب. يعشق النادي أكثر من أي شخص آخر”.