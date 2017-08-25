ديشان يستدعي مبابي و يستبعد ديمبيلي من تشكيلة المنتخب الفرنسي

استدعى المدرب #ديديه_ديشان مهاجم #موناكو #كيليان_مبابي الى تشكيلة المنتخب الفرنسي التي ستواجه هولندا ولوكسمبورغ في تصفيات اوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، فيما استبعد لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني عثمان ديمبيلي.

وجاء استدعاء مبابي الى التشكيلة التي ستخوض المباراتين المقررتين ضد هولندا في 31 الشهر الحالي على “ستاد دو فرانس”، ولوكسمبورغ في الثالث من الشهر المقبل على الملعب البلدي في تولوز ضمن منافسات المجموعة الأولى، رغم استبعاده عن فريقه موناكو في بداية الموسم بسبب سعي باريس سان جرمان للتعاقد معه.

كما يغيب ديمبيلي عن فريقه دورتموند الذي قرر استبعاده بسبب غيابه عن التمارين رغبة منه بالانتقال الى برشلونة الإسباني.

ورغم أن وضع اللاعبين مماثل على صعيد فريقيهما، فإن ديشان لم يستبعد مبابي وهو برر هذا الأمر في مؤتمر الصحافي من مقر المنتخب في كليرفونتين، قائلا “الوضعان مختلفان. عثمان لا يتمرن منذ اسبوعين. لا يمكن تصور استدعاء لاعب غير فاعل لمدة 15 يوما”.

وتابع “بالنسبة لكيليان، هناك الكثير من الضجيج حوله، وحتى وإن لم يشارك في المباراتين الأخيرتين مع موناكو، لكنه يتدرب”.

وفي ظل المستوى المميز الذي يقدمه في مستهل الموسم مع فريقه ليون، عاد نبيل فقير الى تشكيلة ديشان، كما حال لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني كينغزلي كومان، فيما غاب لاعب وسط مرسيليا الجديد-القديم ديميتري باييت لأسباب “بدنية” بحسب ما أكد ديشان “كونه غاب لمدة ثلاثة اسابيع” بسبب الاصابة.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في مجموعتها الأولى بعد 6 جولات، لكن بنفس عدد نقاط السويد المتصدرة، فيما تحتل هولندا المركز الثالث بفارق نقطتين عنهما، علما أنه يتأهل الى النهائيات ابطال المجموعات التسع، على أن يخوض أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثاني ملحقا فاصلا يتأهل بموجبه أربعة منتخبات اضافية.

وهنا التشكيلة:

– حراسة المرمى: الفونس اريولا (باري سان جرمان)، ستيف مانداندا (مرسيليا)، هوغو لوريس (توتنهام هوتسبر الانكليزي).

– المدافعون: لوكاس دينيي وصامويل اومتيتي (برشلونة الاسباني)، كريستوف جاليه (نيس)، بريسنل كيمبيمبي وليفان كورزاوزا (باريس سان جرمان)، لوران كوسييلني (ارسنال الانكليزي)، جبريل سيديبيه (موناكو)، رافايل فاران (ريال مدريد الاسباني)

– لاعبو الوسط: نغولو كانتيه (تشلسي الانكليزي)، بلاز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، أدريان رابيو (باريس سان جرمان)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، توماس ليمار (موناكو)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ الألماني)

– المهاجمون: كينغزلي كومان (بايرن ميونيخ)، نبيل فقير (ليون)، أوليفييه جيرو (ارسنال الانكليزي)، انطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد الاسباني)، الكسندر لاكازيت (ارسنال)، كيليان مبابي (موناكو)، فلوريان توفان (مرسيليا). ( AFP )