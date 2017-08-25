رئيس يوفنتوس : برشلونة أصبح أكثر ضعفاً

اعتبر المدير التنفيذي بنادي #يوفنتوس الإيطالي، جوسيبي ماروتا، عقب الإعلان عن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي أوقعت بطل إيطاليا مع #برشلونة الإسباني، أن الفريق الكاتالوني بات أكثر ضعفاً بعد رحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولكنه حذر في الوقت ذاته من أنه ما زال خطراً.

ورد ماروتا على سؤال من شبكة “بريمييم سبورت” التليفزيونية الإيطالية حول إذا ما كان يرى برشلونة أكثر ضعفاً عقب رحيل نيمار لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تاريخية هي الأغلى في تاريخ اللعبة (222 مليون يورو)، وقال: “في الفترة الحالية، نعم”.

وأكد المدير التنفيذي باليوفي: “غياب نيمار مؤثر للغاية، ولكن سنرى كيف سيعوضون غيابه في الأيام المقبلة، إنهم خطرون كفريق جماعي ويمتلكون لاعبين ذو إمكانيات كبيرة”.

وأضاف ماروتا: “جميع المجموعات صعبة، الأهم هو الاستعداد جيداً للمباريات، مصيرنا يتعلق بأيدينا”.

كما تحدث ماروتا عن اتهام “البيانكونيري” المفترض بلاعب وسط الفريق الكاتالوني، البرتغالي أندريه غوميش، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم يدرسون حالياً العديد من الخيارات.

وقال في هذا الصدد: “نمتلك علاقات جيدة مع برشلونة، تحدثنا اليوم ولكن ليس عن كرة القدم، الصحافة هي من تحدثت عن اسم أندريه غوميش، ولكننا لم نتحدث عن أسماء، ما زالت تتبقى 5 أو 6 أيام قبل غلق باب الانتقالات والعمل متواصل”.

وكانت القرعة التي أجريت امس بمدينة موناكو الفرنسية عن وقوع بطل إيطاليا مع كل من برشلونة وأولمبياكوس اليوناني وسبورتنغ لشبونة البرتغالي. ( EFE )