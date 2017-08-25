رسمياً .. برشلونة يعير سيرجي سامبر إلى لاس بالماس

أعار نادي #برشلونة الاسباني لاعب وسطه #سيرجي_سامبر الى لاس بالماس حتى نهاية الموسم، بحسب ما ذكر الفريقان امس الخميس.

وعانى سامبر (22 عاما) الذي كان يعول عليه للعب دور مميز مع الفريق الكاتالوني، لاختراق التشكيلة الاساسية لبرشلونة، فخاض 12 مباراة فقط منذ بداياته في 2014.

وقال لاس بالماس في بيان عن سامبر بانه “لاعب شاب يملك القدرة، ويناسب هوية النادي لشغل مركز الوسط الدفاعي”.

وامضى سامبر الموسم الماضي معارا الى غرناطة الهابط الى الدرجة الثانية. ( AFP )