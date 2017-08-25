رفضت إقامة علاقة عاطفية معه .. شاب هندي يقطع يد فتاة قاصر أمام حشد من الناس !

انتقم شاب هندي بطريقة وحشية من فتاة قاصر رفضت أن تقيم معه علاقة عاطفية، إذ استل سيفا وقام بقطع يدها أمام حشد من الناس.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الجاني قطع يد الفتاة البالغة من العمر 15 عاما، في سوق في ولاية أوتار براديش، شمال الهند، وجرى نقل الفتاة التي كانت بجانب أخيها الصغير، إلى المستشفى على الفور وحاول الأطباء أن يعيدوا اليد التي تقطعت شرايينها

وحاول الشاب فينود الذي يعمل في مجزرة، أن يقنع الفتاة التي أعجب بها بأن تطاوعه وتلبي رغباته، فلما رفضت سارع إلى معاقبتها بوحشية، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وتمكن زبائن السوق من الإمساك بالمعتدي وسلموه بعد ذلك إلى الشرطة، وتنتظر السلطات تعافي الفتاة حتى تستمع إلى أقوالها.

وتشكو هيئات حقوقية ارتفاع معدلات التحرش بالنساء في الهند، وأطلقت ناشطات حملات للتوعية على منصات التواصل الاجتماعي.