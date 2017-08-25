ريـال مدريد يرفض زيادة راتب كريستيانو رونالدو

أفادت تقارير إسبانية أن النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو خاطب رئيس #ريال_مدريد الإسباني، فلورينتيو بيريز، مطالباً إياه بتحسين راتبه الحالي مع النادي “الملكي”.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، طلب رونالدو من إدارة ريال مدريد إعداد عقد جديد له خلال الفترة المقبلة، يجعل منه اللاعب الأكثر دخلاً في العالم، لكنه لم يلقى الجواب الذي كان ينتظره من النادي “الملكي”، إذا لاقى بيريز طلب اللاعب البرتغالي بـ “لا”.

ويأتي طلب رونالدو بعد الصفقة القياسية التي انتقل على إثرها البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وتقاضيه راتب سنوي يصل إلى 35 مليون يورو، بينما سيحصل نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال توقيعه على العقد الجديد، على 30 مليون إسترليني سنوياً.

وبالرغم من تجديد عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 (يمتد حتى 2021)، إذ يحصل من خلاله على 19 مليون إسترليني سنوياً، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلا أن الفجوة الكبيرة بين رونالدو والآخرين، و الارتفاع الكبير في أجور اللاعبين في الآونة الأخيرة، علاوة عن خروج رونالدو من قائمة الـ5 الأكثر دخلاً في العالم، دفعت “صاروخ ماديرا” للمطالبة بتحسين عقده الحالي.

وقالت الصحيفة أن رد ريال مدريد بالرفض على طلب رونالدو قد يفتح الباب أمام تكهنات برحيل مرتقب لـ”صاروخ ماديرا” عن سانتياغو بيرنابو، في ظل وجود لاعبين أمثال الأرجنتيني لافيتزي والبرازيلي (هيبي شينا فورتون الصيني) أوسكار (شنغهاي سيب) يتقاضون أجوراً أعلى بكثير من اللاعب الأفضل في العالم.