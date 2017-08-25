زلاتان إبراهيموفيتش يوقع مجدداً لمانشستر يونايتد مع رقم جديد

وقع المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش من جديد عقدا لمدة سنة مع نادي مانشستر يونايتد الانكليزي، كما اعلن الاخير، وكان ابراهيموفيتش (35 عاما) غاب عن الاسابيع الاخيرة من الموسم الماضي لاصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته، تعرض لها خلال مواجهة اندرلخت البلجيكي في مسابقة “يوروبا ليغ” في نيسان/ابريل الماضي.

ونقل الموقع الرسمي ليونايتد عن ابراهيموفيتش قوله “لقد عدت لكي انهي ما بدأت به. لطالما كانت نيتي ونية النادي بان استمر في صفوفه”.

واضاف “اتطلع قدما للعودة مجدد الى ارضية ملعب اولد ترافرود، لكني ادرك ايضا بانه يتعين علي اخذ كل الوقت لكي اكون جاهزا تماما”.

واضاف “بذلت جهودا كبيرة وساستمر في ذلك لكي اكون في افضل حالة بدنية لدى عودتي للملعب”.

وكان مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو المح في وقت سابق من الشهر الحالي أن فريقه يفاوض من أجل التوقيع مجددا مع السويدي المخضرم، لكن اعتبارا من النصف الثاني للموسم الحالي، من أجل منحه الوقت الكافي للتعافي من اصابة في ركبته.

وكان ابراهيموفيتش افضل لاعبي يونايتد الموسم الماضي وهو سجل 28 هدفا في مختلف المسابقات وقاد فريقه الى احراز كأس رابطة الأندية الإنكليزية.

وخضع المهاجم الذي انضم الى يونايتد الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، لجراحة في ايار/مايو وأكد جراحه من بعدها قدرته على مواصلة اللعب “لسنوات”.

ورحب مورينيو بعودة ابراهيموفيتش بقوله “نحن سعداء جدا لانه (زلاتان) يتعافى، ونحن سعداء ايضا لكي نحصل مجددا على طموحه وخبرته في صفوفنا”.

واضاف “بعد مساهمته الموسم الماضي، فهو يستحق ثقتنا وسنعطيه الوقت الكافي لكي يعود الى الملاعب. ليس لدي ادنى شك بانه سيكون عنصرا هاما جدا لنا في القسم الثاني من الدوري”.

وحقق مانشستر يونايتد في غياب ابراهيموفيتش انطلاقة جيدة في الدوري المحلي بفوزه في مباراتيه الاولين بنتيجة واحدة 4-صفر على وست هام وسوانسي سيتي.

وكان يونايتد دفع مبلغا قياسيا لصفقة كروية في انكلترا بتعاقده مع البلجيكي روميلو لوكاكو من ايفرتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني وقد سجل الاخير 3 اهداف في اول مباراتين. ( AFP )