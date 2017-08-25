زوجان أمريكيان يحصلان على 3 ملايين دولار كتعويض عن سجنهما 21 عاماً بسبب خطأ قضائي

حصل زوجان أمريكيان، تم سجنهما 21 عاما بعد خطأ قضائي تسبب بادانتهما بتهمة الاعتداء جنسيا على قصر، على تعويض قدره 3,4 ملايين دولار من ولاية #تكساس .

وكان دان وزوجته فران كيلر يعملان في دور حضانة عندما اتهما في العام 1991 في قضية اعتداءات جنسية على أطفال، واتهم الزوجان أيضا بإقامة طقوس شيطانية شهدت تعذيب أطفال رضع وحيوانات.

وأقرت السلطات بعد ذلك بأن استجواب الأطفال لم يتم بالطريقة المناسبة. وكانت البلاد تعيش يومها في أجواء من الخوف وتخشى خصوصا أن يقع الأطفال ضحية “جماعات شيطانية.”

وأقر الطبيب الذي ادعى أنه رصد آثار اعتداءات جنسية في العام 2013 أنه أساء تقييم مصدر إصابات الأطفال، وتم الإفراج عن الزوجين في العام 2013، ولم تتم تبرئتهما إلا في حزيران/يونيو 2017.

ويسمح لهما القانون في ولاية تكساس بالحصول على تعويض قدره 80 ألف دولار عن كل سنة وراء القضبان. وقد حصلا في نهاية المطاف على 3,4 ملايين دولار الأربعاء، بحسب محاميهما كيث هامبتون.

فران كيلر، والتي بلغت السابعة والستين اليوم، انهمرت الدموع من عينيها أمام الكاميرات عندما علمت عبر الهاتف أن سلطات الولاية ستدفع لهما تعويضات.

وبين العامين 1991 ومنتصف العام 2016، دفعت ولاية تكساس تعويضات قدرها 93,6 مليون دولار إلى ضحايا أخطاء قضائية، بحسب صحيفة “تكساس تريبيون”. ( AFP )