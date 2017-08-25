سوري يحول رحلة لجوئه للنمسا إلى ” لعبة كمبيوتر ” ( فيديو )

هناك من يتهم مستخدمي ألعاب الحاسوب بالهروب من الواقع من خلال الاستغراق في عوالم وهمية، ولكن لعبة “Path Out ” التي تعني تقريباً “طريق الخروج” تسلك طريقاً آخر، حيث تجعل ممارسها يواجه عالماً شديد الواقعية حيث يرسم مصمم الغرافيك، الشاب السوري عبد الله كرم (21عاماً) طريق هروبه من #سوريا إلى #النمسا .

ويقوم اللاعبون بدور كرم ويواجهون خلال اللعبة تحديات عاش كرم أكثرها في الواقع، وتتخلل اللعبة مقاطع فيديو توضيحية لخصوصيات الثقافة الشرقية.

وقال كرم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) “إن هذه المقاطع المصورة التي تتخلل اللعبة توضح جوانب يفرضها السياق وتبرهن على أن هناك إنساناً وراء القصة وأنني عايشت فعلاً الأحداث التي تعرضها اللعبة”.

وأكد الشاب السوري على أن “فهم موقف اللاجئين هو الهدف الرئيسي للعبة”.

وتدعم شركة كوسا كريشنز في مدينة كارلسروه اللعبة، وتتخصص هذه الشركة في الألعاب التي توصل رسائل اجتماعية. (DPA)