شخص محظوظ يفوز بثاني اكبر جائزة يانصيب في التاريخ الأمريكي

يمكن تصنيفها بأنها المحظوظة الأكبر في العالم حالياً، بعد أن فازت بثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ #الولايات_المتحدة_الأميركية ، وتطابقت البطاقة الفائزة مع الأرقام الخمسة الصحيحة وهي: 6، و7، و16، و23، و26، وكذلك الرقم السادس 14؛ وهو رقم جائزة الباور بول.

وكان قد اشتراها شخصٌ محظوظ من متجر Handy Variety في مدينة ووترتاون بولاية ماساتشوستس الأميركية، وسيحصل الشخص الفائز على 758.7 مليون دولار، وكانت فرصته في الفوز بتلك الجائزة الكبرى هي واحد لكل 292.2 مليون.

و إن أراد الشخص الفائز الحصول على مبلغ الجائزة الكبرى كاملاً، فيجب أن يختار الحصول عليه في هيئة دُفعات سنوية لمدة 29 عاماً، مما يعني أنَّ مبلغاً قدره 26.2 مليون دولار سيُودع في حسابه البنكيّ كل عام، وفق ما اوردت شبكة أخبار أمريكا، لكن يختار معظم الفائزين الحصول على مبلغٍ أقل مقابل تسلُّم المبلغ دُفعةً واحدةً، وفي تلك الحالة يحصل الفائز على 443.3 مليون دولار فقط، بعد اقتطاع الضريبة الحكومية والضرائب الفيدرالية التي تلتهم أكثر من 30 في المائة من الجوائز.

المتجر الذي باع البطاقة الرابحة كان على وشك بيع بطاقة رابحة أخرى في عام 2012؛ إذ كان شخصٌ قد اشترى بطاقةً من المتجر نفسه تحمل جميع الأرقام الفائزة ما عدا رقماً واحداً، وكان سيفوز ذلك الشخص بمبلغ 640 مليون دولار.

ويقول توم ريتز، وهو أستاذ في جامعة إيوا وباحث في قانون الاحتمالات: “إنَّ إحدى الطرق التي ينبغي التفكير بها تجاه الجائزة هي تخيُّل قاطني الولايات المتحدة الذين يبلغ عددهم 324 مليون شخص، ففرصة فوزك بالجائزة الكبرى في اليانصيب تماثل كونك الشخص الوحيد المحظوظ من بين جميع سكان الولايات المتحدة؛ إذ يجب أن يخسر الجميع لتفوز أنت”.