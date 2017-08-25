” ظريف ” يعلن زيارات دبلوماسية متبادلة بين إيران و السعودية قريباً

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إجراء زيارات دبلوماسية متبادلة بين بلاده والممكلة العربية السعودية عقب موسم الحج.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم الخميس، نقلا عن ظريف، قوله إن وفدا دبلوماسيا سعوديا سيزور قريبا السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مدينة مشهد، وفي المقابل سيقوم وفد من الدبلوماسيين الإيرانيين بزيارة السفارة الإيرانية في الرياض.

وأضاف “ظريف” أن مشكلة تأشيرات الدخول المتعلقة بالزيارة المتبادلة “تم حلها”.

وقال “ننتظر انتهاء اللمسات الأخيرة للترتيبات بشأن زيارة الدبلوماسيين لسفاراتهم، وثمة احتمال كبير أن تجري الزيارات المتبادلة عقب موسم الحج”.

وأعرب ظريف عن رغبة بلاده بإعادة السعودية النظر في علاقاتها وسياستها تجاه طهران.

وتابع “إلا أننا مع الأسف لم نر بعد مؤشرا في هذا الصدد”.

ولفت إلى أنه في حال اتخذت السلطات السعودية خطوة نحو تحسين العلاقات مع إيران، “بالتأكيد فإن طهران ستتجاوب مع ذلك”.

جدير بالذكر أن أزمة دبلوماسية بين إيران والسعودية ما زالت مستمرة، بعد إعلان الأخيرة قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران في 3 يناير / كانون الثاني 2016. (ANADOLU)