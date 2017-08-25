” فيس بوك ” تتيح لمستخدميها التقاط صور بزاوية 360 درجة

بدأت شركة #فيس_بوك منح مستخدمي تطبيقها الرئيسي القدرة على تصوير الصور بزاوية 360 درجة دون الحاجة لكاميرا أو تطبيقات الطرف الثالث.

وكانت فيس بوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي مع أكثر من ملياري مستخدم نشط شهرياً، تسمح لمستخدميها برفع وعرض الصور بزاوية 360 درجة منذ أكثر من سنة، أما الآن فقد أصبح بالإمكان التصوير أيضاً من التطبيق مباشرة.

ولأن الهواتف الذكية الحالية لا تستطيع بنفسها التقاط الصور ثلاثية الأبعاد، بنفس سهولة الكاميرا المخصصة لذلك، يحتاج المستخدم إلى التقاط هذا النوع من الصور على غرار الصور البانورامية، ولكن لجميع الجهات.

ولالتقاط صور بزاوية 360 داخل تطبيق فيس بوك، يتعين على المستخدم النقر على خيار إنشاء منشور ثم النزول إلى زر “صور 360″، ثم إدارة الهاتف ببطء في كل الجهات مع القدرة على تعيين نقط بداية للصورة ثم نشرها، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبالمثل يمكن مشاهدة كامل الصورة من خلال إدارة الهاتف أو التنقل في أرجائها من خلال تحريك الصورة بالأصبع.

ومع أن تطبيق فيس بوك يدعم عرض مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة، إلا أنه إلى الآن لا يدعم تصوير هذا النوع من الفيديو، ويتعين على المستخدم استخدام الكاميرا الخاصة به، مثل “جير 360” من سامسونغ، و “إنستا360 Insta360”.