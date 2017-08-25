لأول مرة منذ تقنينه .. إعدام أمريكي أبيض مدان بقتل اثنين من السود في فلوريدا

لأول مرة منذ تقنينه .. إعدام أمريكي أبيض مدان بقتل اثنين من السود في فلوريدا

نفّذت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، حكم الإعدام بحق مواطن أبيض مُدان بقتل اثنين من السود قبل أعوام، في خطوة هي الأولى من نوعها في الولاية منذ تقنين الإعدام فيها.

وقال مركز معلومات عقوبة الإعدام بفلوريدا، في بيان، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الأمريكي الأبيض “مارك أساي”(53 عامًا)، مساء الخميس، بواسطة عقار طبي يُستخدم لأول مرة بالولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن “أساي”، هو أول أمريكي أبيض يتم إعدامه في فلوريدا بتهمة قتل السود، منذ تقنين الإعدام بالولاية عام 1976.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة طلبًا بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق “أساي”، الذي تظهر في جسمه وشوم للصليب المعقوف ورموز تؤيّد تفوق الأمريكيين البيض عن سواهم.

وكانت السلطات الأمريكية أصدرت قرارًا بإعدام “أساي”، على خلفية جريمة قتل متعمدة ارتكبها ضد اثنين من السود في مدينة “جاكسونفيل” بفلوريدا، عام 1987 لأسباب عنصرية، حيث كان يُقيم منذ ذلك الحين في سجن الولاية.

وكشفت تقارير إعلامية أن ولاية فلوريدا، شهدت حتى الوقت الراهن، إعدام أكثر من 20 من المواطنيين السود، بتهمة قتل آخرين من البيض.

وعلى خلفية الإعدام، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تدين فيه قرار السلطات في فلوريدا، وتدعو إلى وقف عقوبة الإعدام بشكل كامل. (ANADOLU)