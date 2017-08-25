مصر : إصابة 4 عمال جراء انفجار ” أسطوانة غاز ” في مطعم سوري

أصيب 4 عمال في مطعم سوري بمدينة المنصورة في الدقهلية، بمصر، يوم الخميس، إثر انفجار أسطوانة غاز، نتج عنه حريق هائل داخل المطعم.

وقالت صحيفة “الوطن” المصرية، إن قوات الإطفاء تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وتسبب بإصابة كل من “عصام. أ. ب” (52 سنة) و”محمود. ف. أ” (17 سنة)، و”أحمد. أ. م” (20 سنة)، و”محمد. ع. ك” (19 سنة) ، وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ لتلقى العلاج.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق شب بعد حدوث تسرب غاز من إحدى الأسطوانات، ما أدى إلى اشتعال النيران بداخل المحل وانفجار الأسطوانة.