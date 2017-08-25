مقتل جنديين سعوديين في معارك الشريط الحدودي مع اليمن

أعلنت الرياض، الخميس، مقتل جنديين بالجيش السعودي في معارك مع الحوثيين على حدودها الجنوبية مع اليمن، ليرتفع عدد قتلى المملكة في الشريط الحدودي، منذ 10 مايو/ أيار الماضي، إلى 64 عسكريًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن “الجندي أول محمد بن إبراهيم دغري، و العريف سلمان بن أحمد هروبي، من القوات المسلحة، قتلا في الحد الجنوبي بمنطقة نجران”، التي تشهد معارك متصاعدة مع الحوثيين منذ أكثر من عامين.

ولم تتطرق الوكالة إلى ظروف وملابسات ووقت مقتل الجنديين.

وبمقتل الجنديين “دغري” و”هروبي”، يرتفع عدد قتلى الجيش السعودي في الشريط الحدودي مع اليمن، منذ 10 مايو/أيار الماضي، إلى 64 عسكريًا في أكثر جبهات الحرب استنزافًا، وفق إحصاء للأناضول نقلًا عن مصادر سعودية رسمية.

ويشهد الشريط الحدودي تصعيدا كبيرا؛ حيث كثف الحوثيون من هجماتهم الصاروخية على الأراضي السعودية، وأعلنوا تقدمهم في مواقع عسكرية داخل المملكة.

في المقابل، يواصل طيران التحالف العربي شن عشرات الغارات عند المناطق الحدودية مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

الغارات تسفر بين الحين والآخر، عن سقوط قتلى في صفوف تحالف «الحوثي/صالح»، لكنهم يتكتمون على ضحاياهم في العادة. (ANADOLU)