وزير خارجية ألمانيا : تركيا لن تصبح أبداً عضواً بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها أردوغان

25 أغسطس، 2017
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قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أمس (الخميس) إن تركيا لن تصبح أبداً عضواً بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس رجب طيب إردوغان، متهماً إياه بأنه «لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد».

وأضاف غابرييل: «من الواضح أنه في هذه الحالة .. لن تصبح تركيا أبداً عضواً في الاتحاد الأوروبي».

وتابع: «ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وإردوغان يهرولان بعيداً عن كل ما تدافع عنه أوروبا».

جاءت تصريحات غابرييل في مقابلة مع صحيفة «بيلد»، ومن المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) بعدما حض إردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسة في الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل. (REUTERS)

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رأيان على “وزير خارجية ألمانيا : تركيا لن تصبح أبداً عضواً بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها أردوغان”

  1. بالاساس تركيا مو محققة غير 6 مطالب من اصل 30 على ما اعتقد مطلب لدخول الاتحاد الاوربي

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  2. لم تقبلوها في الاتحاد الأوروبي بغياب إردوغان حتى تقبلوها بوجوده.
    الغرب الخبيث يلعب على وتر إثارة الفتنة بين الأتراك. إنها عادنه التي أصبحت مكشوفة ومقرفة …

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