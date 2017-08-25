وزير خارجية ألمانيا : تركيا لن تصبح أبداً عضواً بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها أردوغان

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أمس (الخميس) إن تركيا لن تصبح أبداً عضواً بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس رجب طيب إردوغان، متهماً إياه بأنه «لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد».

وأضاف غابرييل: «من الواضح أنه في هذه الحالة .. لن تصبح تركيا أبداً عضواً في الاتحاد الأوروبي».

وتابع: «ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وإردوغان يهرولان بعيداً عن كل ما تدافع عنه أوروبا».

جاءت تصريحات غابرييل في مقابلة مع صحيفة «بيلد»، ومن المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) بعدما حض إردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسة في الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل. (REUTERS)