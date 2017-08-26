أرسنال يشترط حصوله على 70 مليون جنيه أسترليني لرحيل أليكسيس سانشيز

أكدت تقارير بريطانية أن إدارة نادي #أرسنال الإنكليزي لن تعارض رحيل المهاجم التشيلي #اليكسيس_سانشيز والانتقال إلى صفوف مواطنه نادي #مانشستر_سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في حال تقدمت إدارة الأخير بعرض مالي يفوق العروض السابقة التي وصلت للنادي اللندني.

وأكدت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن إدارة أرسنال ترغب في الحصول على عرض مالي تبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني لمنح موافقتها الرسمية على رحيل سانشيز للعب مع مانشستر سيتي نزولاً عند رغبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ووجد أرسنال صعوبة في إقناع المهاجم التشيلي بتمديد عقده مع الفريق والذي ينقضي في شهر يونيو من عام 2018 ، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، غير ان النادي اللندني لا يمانع في رحيله للاستفادة من عائداته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، حتى لا يرحل في صفقة انتقال حر (مجاناً) .

و يريد ارسنال استغلال قرب سوق الانتقالات من إغلاق أبوابها، وحاجة مانشستر سيتي لمهاجم بمواصفات سانشيز لرفع سقف مطالبه المالية إلى 70 مليون جنية إسترليني، والتخلص في الوقت نفسه من دفع راتبه الأسبوعي الضخم والذي يصل إلى 140 ألف جنيه إسترليني.

و كان سانشيز قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لباريس سان جيرمان غير أن الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب مطالب أرسنال المالية .

ويسعى غوارديولا إلى تعزيز خياراته الهجومية، بعدما ركز في تعاقداته الصيفية على تدعيم خطي الوسط والدفاع و حراسة المرمى، حيث لا يمانع مسيرو ” السيتي” في منح سانشيز راتباً أسبوعياً يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في حال تم تسريحه هذا الصيف.