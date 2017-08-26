ألمانيا : خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يضيف 88 ألف وظيفة جديدة في فرانكفورت

ألمانيا : خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يضيف 88 ألف وظيفة جديدة في فرانكفورت

كشف تقرير أن خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي سوف يضيف 88 ألف وظيفة داخل فرانكفورت الألمانية، نتيجة نقل الخدمات المالية والبنكية خارج لندن.

وأوضح التقرير الصادر عن جمعية “فرانكفورت ماين فاينانس”، يوم الجمعة، أن “البريكست” سيؤدي إلى إضافة 21 ألف وظيفة خدمات مالية في ألمانيا، على مدى الأربع السنوات القادمة، والتي قد ترتفع إلى 88 ألف وظيفة جديدة وفقاً للسيناريو الأكثر تفاؤلاً.

وتابع التقرير بأنه بموجب انتقال تلك الوظائف فإن الضرائب التجارية المحلية سترتفع بنحو 136 مليون يورو سنوياً، ووفقاً للسيناريو الأكثر تفاؤلاً قد ترتفع إلى 192 مليون يورو.

وعلى اعتبار لندن هي العاصمة المالية في أوروبا فإنه يتعين نقل عدد كبير من الوظائف بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى انتقالها إلى عدد من الدول الأوروبية، التي تتنافس فيما بينها للحصول على ذلك الامتياز.

ويجري عدد من البنوك العالمية مفاوضات في الوقت الحالي بشأن أوضاعها داخل لندن بعد الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، ومنها “إتش.إس.بي.سي”، و”دويتشه بنك”.