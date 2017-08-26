ألمانيا : شجار بين شابين سوريين ينتهي بإصابة أحدهما بطعنة سكين و نقله إلى المستشفى في مدينة ” كام “

ألمانيا : شجار بين شابين سوريين ينتهي بإصابة أحدهما بطعنة سكين و نقله إلى المستشفى في مدينة ” كام “

وقع عراك بين شابين سوريين، في ساحة السوق في مدينة كام، جنوبي ألمانيا، انتهى بأحدهم في المستشفى.

وقالت صحيفة “فوخن بلات” الألمانية، أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العراك أسفر عن آلام في الأنف لدى الشاب البالغ من العمر 29 عاماً، على يد مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً.

وعلى إثر ذلك غادر الشاب الأكبر، وعاد بعد بضع دقائق بسكين مطبخ، وتوجه إلى المراهق الذي كان مستلقياً على أحد المقاعد، وطعنه، ليتم نقله إلى المستشفى لمعالجة الإصابة في فخذه.

وخلال فحص نسبة الكحول لدى الشاب المعتدي، أظهرت النتائج أنه كان مخموراً، وأمرت النيابة العامة بأخذ عينات من الدم، وقضى ليلة في السجن، بحسب تصريح الشرطة.