إبراهيموفيتش : نيمار الوحيد القادر على الانتقال بسان جرمان إلى المستوى التالي

اعتبر المهاجم السويدي #زلاتان_ابراهيموفيتش أن النجم البرازيلي #نيمار هو اللاعب الوحيد القادر على الانتقال بباريس سامن جرمان الفرنسي الى المستوى التالي، وذلك في مقابلة أجراها الجمعة مع شبكة “اي اس بي ان” بفرعها البريطاني.

واعترف المهاجم السويدي الذي فرض نفسه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ سان جرمان قبل أن يتركه الصيف الماضي للانتقال الى #مانشستر_يونايتد الانكليزي، أنه “من الصعب عدم متابعة الأخبار (المتعلقة بنيمار) عندما يحصل انتقال من هذا النوع”، في اشارة منه الى المبلغ القياسي الذي دفعه سان جرمان وقدره 222 مليون يورو لفك ارتباط نيمار ببرشلونة الاسباني.

وتابع الهداف البالغ 35 عاما “أنا اتابع فرقي السابقة، وأنا سعيد لباريس سان جرمان لتمكنه من اتمام صفقة من هذا النوع. إنه اللاعب الوحيد القادر على الانتقال بهم الى المستوى التالي”.

وأكد أن نيمار الذي سجل ثلاثة اهداف في مباراتيه الأوليين مع نادي العاصمة الفرنسية، “ليس بحاجة الى النصائح. كل ما عليه فعله هو استخدام سحره، وكل شيء آخر يأتي بعد ذلك لأنه ينضم الى فريق رائع. كل ما يتوجب عليه هو مواصلة اللعب وامتاع المشجعين”.

ودافع ابراهيموفيتش عن الوان سان جرمان من 2012 حتى 2016 وتوج معه بلقب الدوري الفرنسي اربع مرات متتالية وبالكأس مرتين وكأس الرابطة ثلاث مرات وأصبح أفضل هداف في تاريخ نادي العاصمة الفرنسية (156 هدفا).

إلا أنه عجز عن قيادة سان جرمان لأبعد من الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي تشكل عقدة شخصية للمهاجم السويدي الذي وقع الخميس عقدا جديدا لمدة عام عاد بموجبه الى مانشستر يونايتد.

وكان ابراهيموفيتش غاب عن الاسابيع الاخيرة من الموسم الماضي لاصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته، تعرض لها خلال مواجهة اندرلخت البلجيكي في مسابقة “يوروبا ليغ” في نيسان/ابريل الماضي.

وفرض ابراهيموفيتش نفسه الموسم الماضي افضل لاعبي يونايتد وهو سجل 28 هدفا في مختلف المسابقات بينها 17 في الدوري الانكليزي الممتاز، وقاد فريقه الى احراز كأس رابطة الأندية الإنكليزية ودرع المجتمع السنوية التقليدية بين بطل الدوري وحامل الكأس.

وخضع المهاجم السويدي لجراحة في ايار/مايو وأكد جراحه من بعدها قدرته على مواصلة اللعب “لسنوات”، لكنه لم يستعد حتى الآن كامل عافيته وما زال غير قادر على المشاركة مع فريق “الشياطين الحمر”. ( AFP )