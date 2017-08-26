إيران تحظر دخول المعلمين “ القبيحين ” إلى الفصول الدراسية !

حظرت السلطات في #إيران المعلمين أصحاب “المظهر غير اللائق” من دخول الفصول الدراسية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حب الشباب.

ونشرت إدارة التعليم في البلاد قائمة بتفاصيل مئات الأمراض والظروف التي تمنع بعض الأشخاص من دخول مجال التدريس في حين أن معظم هذه المحظورات تتعلق بمظهر المعلمين الخارجي.

وحسب التعليمات فإن الأشخاص المصابين بحول العينين، أو الذين لديهم ندب بارزة في الوجه أو أي نوع من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما ممنوعون من التدريس، حتى من لديه أثر جرح أو عدوى فطرية كان من ضمن القائمة.

كما وردت أيضاً بعض القواعد الأخرى التي عادة ما تكون غير ملحوظة مثل عقم الإناث، أو السرطان أو حصوات المثانة، أو عمى الألوان.

وانتشرت القائمة بشكل واسع بعد أن نشرتها وكالة فارس للأنباء التي أشارت إلى أن المعلمين المحتملين سيقضون المزيد من الوقت وهم يخضعون للفحوص الطبية أكثر مما يخضعون لعمليات التدريب، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، إلى ذلك، علّق أحد التقارير الصحفية، ساخرا أن تطبيق هذه التعليمات بالكامل، سوف يمنع أشخاصاً مثل ستيفن هوكينج، عالم الفيزياء الشهير، من تعليم الطلاب في إيران مثلاً.

وقال متحدث باسم إدارة التعليم لصحيفة محلية، “إن القواعد التي تستهدف المرأة بالتحديد ستزال وسيتم مراجعة بقية القائمة”، بينما وعد أحد مستشاري الرئيس الإيراني بأنه سيجري تحقيقاً في التعليمات.