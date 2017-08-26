استدرجوه بحجة الحصول على الجنسية التركية .. تركيا : قوات الأمن تنجح بتحرير رجل أعمال سوري بعد 10 أيام من اختطافه من قبل عصابة ( فيديو )

استدرجوه بحجة الحصول على الجنسية التركية .. تركيا : قوات الأمن تنجح بتحرير رجل أعمال سوري بعد 10 أيام من اختطافه من قبل عصابة ( فيديو )

تمكنت قوات الأمن التركية من تحرير رجل أعمال سوري بعد مرور 10 أيام على اختطافه من قبل عصابة، في مدينة شانلي أورفة، جنوبي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الجمعة، إن العصابة المؤلفة من 5 أشخاص، 4 منهم سوريون، ادعوا أنهم من الشرطة، طلبوا من السوري (هـ . د) الحضور معهم إلى مديرية الهجرة للحصول على الهوية التركية، قبل أن يقوموا باختطافه وطلب فدية مقدارها 30 ألف دولار لإطلاق سراحه.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن العصابة تواصلت مع (عليا . ف)، زوجة الثري المختطف، وطلبوا منها دفع مبلغ 30 ألف دولار.

وقامت الزوجة بتحويل مبلغ 15 ألف دولار، و15 ألف ليرة تركية لحساب بنكي، بناء على طلب الخاطفين الذين طالبوا بالمزيد.

وشعرت الزوجة أن الخاطفين لن يتوقفوا عن ابتزازها، فقامت بإبلاغ الشرطة التي تعقبت الحساب البنكي، وتمكنت من الوصول لمقر العصابة.

وداهمت الشرطة المقر، وتمكنت من تحرير المختطف، إلا أن أفراد العصابة تمكنوا من الفرار، قبل وصول قوات الأمن، بحسب الصحيفة.

وسرعان ما تمكنت الشرطة من القبض على أفراد العصابة الذين فروا لمدينة غازي عنتاب، وهم 4 سوريين (م . ك – هـ . أ – أ . إ – ك . أ)، وتركي، وقد عثر بحوزتهم على مبلغ 15200 دولار، و13550 ليرة تركية.

وتم تحويل المتهمين الخمسة إلى الحجز، تمهيداً لمحاكمتهم.