الأردن يغازل نظام بشار الأسد : ” علاقتنا مع الأشقاء في سوريا مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابياً “

أعلن الأردن، يوم الجمعة، أن علاقته مع النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، “مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابيا”.

وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، متحدث الحكومة الأردنية، في برنامج بالتلفزيون الرسمي للدولة، إن “علاقتنا مع الأشقاء في سوريا مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابيا”.

ومضى قائلا: “نذكر أنه حينما قررت الجامعة العربية إغلاق السفارات السورية، طلبنا الاستثناء في هذا الأمر”.

وعن طلبهم الاستثناء قال المومني “نظرا لخصوصية العلاقة بيننا وبين الشقيقة سوريا، إذ استمرت السفارة الأردنية في سوريا بالعمل، كما أن السفارة السورية في عمان ما تزال تعمل”.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قررت، نهاية مايو/ أيار 2014، إبعاد السفير السوري في عمان، بهجت سليمان، بسبب “إساءات متكررة للدولة ورموزها وتدخله بشؤونها (البلاد) الداخلية”.

وعبر المتحدث باسم الحكومة الأردنية عن أمله في فتح المعابر الحدودية مع سوريا، وعودة العلاقات كسابق عهدها، مشددا على أن الاستقرار في الجنوب السوري يؤسس لفتح المعابر بين الدولتين. (ANADOLU)