الأمم المتحدة : نصف المحاصرين في الرقة السورية ” أطفال “

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نصف عدد المدنيين المحاصرين في مدينة الرقة السورية (شمال شرق)، هم من الأطفال.

وفي تصريحات لوكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، قال فران إكيزا، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن “عدد المحاصرين في الرقة بلغ 20 ألف شخص، نصفهم من الأطفال الذين عانوا من تجارب صادمة، بسبب سيطرة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، على مدينتهم”.

جاءت تصريحات “إكيرزا”، عقب زيارته لثلاث مخيمات شمالي سوريا، التقى فيها بأطفال نازحين من الرقة و(محافظة) دير الزور (شرق)، كانوا محتجزين لدى مسلحي “داعش”.

وأضاف “هناك 10 آلاف طفل محاصر بالرقة في ظروف صعبة للغاية، حيث المعارك الدائرة يوميًا، وسط غياب تام للماء والكهرباء، وقلة الطعام”.

وطالب المسؤول الأممي بـ”السماح للأطفال والأسر بمغادرة المدينة في أمان وكرامة”.

وحذر من احتمالية تفاقم الأوضاع سوءًا مع تزايد فرار المواطنين من محافظة دير الزور، التي تعد ساحة معارك بين مسلحي التنظيم الإرهابي وقوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأمس، دعا مستشار الشؤون الإنسانية للمبعوث الأممي إلى سوريا، “يان إيغلاند”، إلى تعليق عمليات القصف في محافظة الرقة، بغية إجلاء المدنيين المحاصرين فيها.

ولفت “إيغلاند”، إلى وجود 11 منطقة محاصرة في سوريا، يعيش فيها 540 ألف مدني، 8 منها خاضعة لسيطرة النظام السوري. (ANADOLU)