الخطوط الأسترالية تعتزم إطلاق أطول رحلة جوية في العالم دون توقف

الخطوط الأسترالية تعتزم إطلاق أطول رحلة جوية في العالم دون توقف

ترغب شركة الخطوط الأسترالية، كانتاس، بتحطيم سجل الخطوط القطرية القياسي، عبر تقديم أطول رحلة تجارية في العالم دون توقف.

ومن المقرر أن تتاح الرحلة التي ستستغرق نحو 20 ساعة، خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستنقل الركاب مباشرة من #سيدني إلى #لندن ، على متن طائرة بوينغ أو إيرباص، وفقا لما ذكرته تقارير رويترز، نقلا عن “مصدر مطلع على الخطة”.

وأعلنت الشركة عن خطتها لتحطيم الأرقام القياسية، كما ستتبع الرحلة الطويلة مسارا جديدا فوق القطب الشمالي، بدلا من المعبر المعتاد فوق آسيا وأوروبا.

ويعد المسار الجوي الجديد أطول من 17 ألف كلم، ولكنه يتميز بوجود فائدة إضافية للرياح الخلفية القوية، من أجل زيادة السرعة.

وتختصر الرحلة المقترحة حوالي 3 ساعات من المسافة بين سيدني ولندن، التي تتوقف عادة في مدينة دبي الإماراتية. ما يتيح للشركة إمكانية الحصول على أرباح إضافية، بمقدار 20%، من المسافرين على درجة رجال الأعمال، الراغبين في الوصول إلى وجهتهم بسرعة أكبر.

وفي حال نجاح الخطة، ستحطم كانتاس الرقم القياسي المسجل للخطوط القطرية، التي احتلت العرش بعد استكمال أطول رحلة في العالم من الدوحة إلى أوكلاند في نيوزيلندا.

واستغرقت الرحلة التي قطعت مسافة تقدر بـ 16 ألف كلم، حوالي 16 ساعة. ( reuters )