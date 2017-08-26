السويد : وفاة فتى فلسطيني غرقاً خلال لعبة ” اصطياد الكنز “

أعلنت الشرطة السويدية الثلاثاء الماضي عن وفاة فتىً فلسطيني غرقاً في بحيرة “لينيخون” في بلدة نيبرو بمحافظة كلمار، جنوبي البلاد، خلال مشاركته برحلة مدرسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية عن وسائل إعلام سويدية، أن عويص باشر تجميع النقاط في اللعبة المذكورة في ذلك اليوم بشكل اعتيادي؛ ولكن خطأ ما قد حدث.

وفي تمام الساعة 4:30 مساءً، أُرسل إنذارًا إلى مركز الإنقاذ يفيد بفقدان شخص في البحيرة؛ وعلى إثرها حضرت الطواقم بسرعة إلى المكان.

كما طلبت مروحيات وقوارب إنقاذ من خفر السواحل للمساعدة في عمليات البحث، وبعد عدة ساعات، اكتشفت طواقم الإنقاذ أن الطالب قد غرق، وبعد المراجعة تبين أن الشاب (17 عاماً) وجد في منتصف البحيرة، على عمق 13 متراً.

وكان الفتى عويص يقيم مع عائلته في الإمارات العربية المتحدة قبل أن تهاجر إلى السويد.