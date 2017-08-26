القوات العراقية تستعيد أكثر من نصف مركز تلعفر

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، استعادة قواتها السيطرة على أكثر من نصف مساحة مدينة تلعفر، مركز قضاء يحمل نفس الاسم شمالي البلاد، من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي.

وجاء الإعلان عن تحرير هذه المساحة بعد أقل من أسبوع على انطلاق حملة عسكرية لتحرير القضاء.

وقال عبد الأمير يار الله، قائد الحملة العسكرية، في إيجاز عسكري شامل لسير المعارك بثه التلفزيون الرسمي، إن “القوات الأمنية حررت 16 حياً سكنيا من أصل 28 في مدينة تلعفر، منذ انطلاق العمليات، الأحد الماضي”.

والأحياء المحررة وفقا للإيجاز، هي “الكفاح الجنوبي، الصناعة الجنوبية والمعامل، المعلمين، النداء، الطليعة (جنوب غرب)، الكفاح الشمالي، الوحدة، سعد (شمال غرب)، الجزيرة الجنوبي، الجزيرة الشمالي، الخضراء، التنك، النور 1، النور 2، النصر، العروبة الأولى (شرق)”.

وضمت المناطق غير المحررة أحياء “الربيع، القادسية 1، القادسية 2 (شمال غرب)، القلعة (جنوب غرب)، حسن كوي، العروبة2، المثنى1، المثنى2، السلام، منطقة البواري، الصناعه الشمالية، العسكري (شرق)”.

ميدانيا، قُتل 77 عنصرا من (داعش) بينهم 6 قناصة، فيما لقي 5 من عناصر الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) مصرعهم ، في معارك بمركز القضاء.

وقال رائد جودت، قائد الشرطة الاتحادية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “77 مسلحا من (داعش) بينهم 6 قناصة، قتلوا في اشتباكات مع القوات العراقية وقصف جوي للمقاتلات العراقية في قضاء تلعفر”.

من جهته، أفاد الملازم أول في الفرقة التاسعة بالجيش سمير داوود المحسن، للأناضول، بمقتل 5 من “الحشد الشعبي” في معارك مع التنظيم الإرهابي بالمحور الشرقي لقضاء تلعفر.

وبدأت القوات العراقية، الأحد الماضي، هجوما لاستعادة قضاء تلعفر، الواقع على بعد نحو 65 كلم غرب الموصل (شمالي).

ويأتي الهجوم في إطار حملة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة ضد التنظيم الذي ما زال يسيطر على مناطق غربي العراق وشرقي سوريا. (ANADOLU)