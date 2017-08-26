اللاذقية : القبض على مدير فرع شركة حوالات اتفق مع لص على سرقة مكان عمله !

اللاذقية : القبض على مدير فرع شركة حوالات اتفق مع لص على سرقة مكان عمله !

ألقى عناصر “الأمن الجنائي” (سلطات النظام) القبض على المسلح الذي اقتحم فرع شركة العنكبوت للحوالات المالية، في مدينة اللاذقية، منتصف الشهر الجاري.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن اللص الذي سرق 13 مليون ليرة سورية من داخل الفرع، الواقع في شارع 8 آذار، كشف خلال التحقيق عن تورط مدير الفرع بالعملية، من خلال تسهيله لها.

وتم إلقاء القبض على مدير الفرع، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وإيداعه في السجن.

وكان السارق قد تمكن من دخول المركز بسبب عدم وجود أي نوع من الحراسة، قبل أن يقوم بإزالة كميرات المراقبة، وسرقة الأقراص الصلبة حيث يتم تخزين الصور، بناء على علم مسبق بمكان وجودها، قبل أن يستحوذ على المبلغ، كاملاً في مدة لا تتجاوز عشر دقائق.

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