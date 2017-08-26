بالفيديو .. إنقاذ ” حوت ” صارع الموت ليومين على شاطئ برازيلي

تمكن برازيليون من إعادة حوت إلى المحيط بعد أن طفا على مياه الشاطئ لمدة يومين وكاد يفقد حياته.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن البرازيليين استعانوا برافعة من أجل إعادة الحوت الذي يبلغ وزنه بين 10- 15 طنا ويصل طوله إلى 13 مترا، وبدأ البرازيليون في رش المياه على الحوت في البداية حتى يظل رطبا ولا تتعرض حياته للخطر.

وقالت السلطات إن الحوت وجد طريقه إلى المحيط بعد ساعات من عمليات الإنقاذ على شاطئ مدينة ريو دي جانيرو، كما ساعدت حركة المد الكبير من عودة الحوت.

وعبر نحو 300 من البرازيليين، الذين كانوا على شاطئ عن فرحتهم بإنقاذ الحوت وعودته إلى بيئته الطبيعية في المحيط الأطلسي. ( reuters )