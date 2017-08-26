بالفيديو .. ياباني يبتكر أول ” دمية بشرية “

تفاجأ عشرات المارة في شوارع #طوكيو ، بدمية حيّة تمشي بتباه ودلع، للوهلة الأولى، ظن كثيرون أنها مجرد “روبوت آلي”.

ووفق صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن الدمية أشعلت غرابة في الشوارع، حين بدت للمارة كأنها لعبة غريبة الأطوار، تظهر أمامهم، ولفتت الانتباه بمشيتها المغناج، حيث توقف العشرات للتأكد من ملامحها، وإذا ما كانت بشرية أو دمية آلية مشغلة.

وتؤكد الصحيفة أن الفيديو الذي انتشر للدمية أظهر العشرات وهم ينظرون بدهشة إلى “لولو هاشيموتو”، التي اكتشف لاحقا أنها عارضة أزياء يابانية استخدمها مبتكر الدمية، هيتومي كوماكي، لتكون أول دمية بشرية.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن “دايلي ميل”، إن الدمية حققت إعجابا غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر الآلاف مشاهد للدمية وصورا لها، حيث بدت بشعرها المستعار وقناعها كلعبة وليست إنسانة، وركز مبتكر الفكرة على مفاصل بلاستيكية تظهر في جسم العارضة.

وقال مبتكر اللعبة، إنه كان يحلم طوال حياته بتنفيذ هذه الفكرة، وها هو نفذها وستنافس في مسابقة جمال في بداية العام.