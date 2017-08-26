بعد الحجاب .. الممثلة المصرية المعتزلة حلا شيحة ترتدي النقاب

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في #مصر، بعد نشر صفحة على #فيسبوك منسوبة للفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، صورة بالنقاب.

ونشرت حلا صورتين، وعلقت عليهما قائلة “والله ثم والله لو نزل هذا القرآن في قلوبنا لأصبحنا خير البشر. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه. والله هو سبب لرحمة الله لنا والخشية والمغفرة والرحمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. كتابك يارب نورنا في الدنيا والأخرة. ثم طاعتك يارب وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم”.

وهزت الصورتان مواقع التواصل، حيث وصل عدد “مشاركة” صورة حلا شيحة إلى أكثر من 3 آلاف مرة، وفقاً لقناة العربية، ورغم أن أغلبهم رحب بهذا القرار الجريء، إلا أن هناك أيضا من انتقده بشدة.

يشار إلى أن الفنانة المعتزلة حرصت على الرد على كثير من التعليقات لتؤكد أنها فعلت ذلك عن قناعة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان فيلم “كامل الأوصاف”، والذى أنتج قبل 11 عاما، ولعب بطولته عامر منيب، وظهرت به حلا بالحجاب.