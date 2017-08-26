بعد عام و نصف من الزواج .. الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ يستعين بالأطباء لإنجاب طفله الأول

بعد عام و نصف من الزواج .. الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ يستعين بالأطباء لإنجاب طفله الأول

تناقلت مواقع إخبارية فنية أنباءً عن لجوء الممثل التركي #كيفانش _تاتليتوغ ، الشهير في العالم العربي بـ “مهند”، إلى العلاج لدى طبيب مختص في محاولة منه الإنجاب من زوجته التي تكبره بـ 6 أعوام.

وكان زواج تاتليتوغ البالغ من العمر 33 عاماً، من مواطنته مصممة الأزياء باشاك ديزار البالغة من العمر 39 قبل عام ونصف العام، قد أثار الكثير من الجدل خاصة وأن أخباراً ترددت عن عدم تقبل عائلة تاتليتوغ لارتباط ابنهم بديزار التي سبق لها الزواج، وأن والدته على وجه الخصوص كانت معترضة على هذا الزواج.

وبحسب ما نقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية عن موقع “Galeri.acunn” التركي فإن الزوجين يرغبان في الإنجاب بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن زفافهما أقيم في حفل بسيط في فبراير/شباط 2016 في العاصمة الفرنسية باريس، وقد دعي إليه عدد محدود من أفراد العائلتين والأصدقاء.

يذكر أن آخر عمل قام به تاتليتوغ كان مسلسل ”الشجاع والجميلة“ في بطولة جمعته مع الحسناء التركية توبا بيوكوستون المعروفة بـ “لميس”، وحقق العمل نجاحاً كبيراً في تركيا والوطن العربي.